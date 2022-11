Zürich: EWZ reicht Strafanzeige gegen Besetzer von Kesselhaus ein

1 / 3 Seit Sonntag besetzt eine Gruppe ein EWZ-Gebäude an der Wasserwerkstrasse. Twitter/zureich_rip Das EWZ sieht in der Besetzung des ehemaligen Kesselhauses eine mögliche Gefährdung der Stromversorgung. Urs Jaudas Daher hat das EWZ nun Anzeige eingereicht. Twitter/zureich_rip

Darum gehts Das EWZ-Gebäude an der Wasserwerkstrasse wird von einer Gruppe von Linksautonomen besetzt.

Das EWZ forderte die Besetzer zunächst auf, das Gebäude zu verlassen.

Nun hat das Elektrizitätswerk Anzeige eingereicht.

Seit einigen Tagen besetzen mehrere Personen ein altes EWZ-Gebäude an der Wasserwerkstrasse – das sogenannte Kesselhaus. Die Besetzer liessen verlauten, dass es als Ersatz dienen soll für das Koch-Areal, das im Februar geräumt wird. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich hat die Gruppe zunächst mehrmals aufgefordert, das Gebäude zu verlassen und sie vor einer drohenden Einsturzgefahr gewarnt. So auch am Mittwoch. Weil dies nicht gefruchtet hat, greift das EWZ durch: Wie es in einer Medienmitteilung am Mittwochabend schreibt, hat es in Absprache mit dem Vorsteher der Industriellen Betriebe Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Hausfriedensbruch eingereicht.

Das Kraftwerk und das Unterwerk Letten sind laut EWZ Bestandteil einer zuverlässigen und sicheren Stromversorgung der Stadt Zürich. In der Besetzung des ehemaligen Kesselhauses sieht das EWZ eine mögliche Gefährdung der Stromversorgung. «Das EWZ muss jederzeit die zuverlässige Versorgungssicherheit erfüllen können und muss bei der Besetzung des Kesselhauses mit einem Übergriff auf die genutzten und für die Versorgung kritischen Gebäude rechnen, was unter allen Umständen vermieden werden muss», schreibt das Elektrizitätswerk in der Mitteilung.

«Gruppe soll die Liegenschaft verlassen»

Zudem könne die Sicherheit von Personen nicht gewährleistet werden, da sich das Gebäude in einem baufälligen Zustand befinde. «Die Räumlichkeiten genügen nicht den feuerpolizeilichen Vorgaben und sind daher für Veranstaltungen weder zugelassen noch geeignet.» Die Hallen an der Wasserwerkstrasse würden vom EWZ sporadisch als Lager genutzt. Projekte für die zukünftige Nutzung des Gebäudes würden in baldiger Zukunft einer stadträtlichen Delegation evaluiert.

«Mit der Anzeige wollen wir den Besetzern deutlich machen, dass sie die Liegenschaft verlassen sollen», sagt EWZ-Mediensprecher Harry Graf. Als Dienstabteilung der Stadt Zürich und weil das Kesselhaus in nächster Nähe von versorgungsrelevanter Infrastruktur liege, seien sie verpflichtet gewesen, Anzeige zu erstatten. «Eine sofortige Räumung mit der Polizei wäre allerdings nicht opportun – bisher standen wir in einem guten Dialog mit der Gruppe», sagt Graf.

Videobotschaft von Besetzerinnen und Besetzern

Die Besetzerinnen und Besetzer richteten sich am Mittwochabend in einer Videobotschaft vermummt an die Öffentlichkeit. «In den letzten Tagen und in unseren Gesprächen mit der EWZ wurde einmal mehr klar, dass die Stadt auch nach all den Jahren des Leerstandes keinen Plan für eine neue Nutzung der Wasserwerkstrasse 101 hat. Wir aber schon», sagt ein Mitglied des Kollektivs. «Wir wollen einen autonomen Kulturraum in der Innenstadt schaffen, der frei von Kommerz und Leistungsdruck funktionieren kann.» Sie hätten bereits sehr viele Ideen – etwa eine Velowerkstatt, eine Siebdruckerei oder ein Konzertraum.

Die Besetzung sei derweil nicht als «Racheakt» für die bevorstehende Räumung des Koch-Areals zu verstehen: «Wir finden es schön, dass die Stadt auf dem Areal jetzt bezahlbaren Wohnraum und ein soziales Projekt aufbauen möchte», sagt die Besetzerin. «Das könnte sie allerdings auch an einem anderen Ort tun, der noch nicht kulturell und politisch bespielt wird.» Die Episode zeige aber, dass man sich die kulturellen Freiräume immer wieder erkämpfen müsse – so wie jetzt an der Wasserwerkstrasse. Die Gruppe warte nun gespannt auf die weiteren Schritte der Stadt. Eines sei aber klar, betont die Person. «Wir gehen hier nicht so schnell freiwillig wieder raus – vor allem nicht, wenn wie zu erwarten kein alternativer Nutzungsplan vorgelegt wird.»