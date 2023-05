Nord-Stream-Explosionen: Ungewöhnliche Aktivitäten russischer Schiffe

Nach den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines am 26. September 2022 war lange Zeit überhaupt nicht klar, wer für die Sabotage verantwortlich sein könnte. Trotzdem hagelte es auch vom Westen, aber vor allem von verschiedensten russischen Offiziellen Anschuldigungen gegen diverse Akteure. Ein US-Journalist sorgte mit seiner Behauptung, dass die CIA für die Sabotage verantwortlich sei, zeitweise weltweit für Aufsehen – Belege für seine Geschichte fehlen aber bis heute. Zur selben Zeit begann ein Brite, nachfolgend James genannt, von ihm aufgezeichnete Daten auszuwerten.

«Extrem ungewöhnliche Aktivitäten»

Er hatte «extrem ungewöhnliche» Aktivitäten zweier russischer Schiffe östlich der dänischen Insel Bornholm aufgezeichnet, ganz in der Nähe der Orte, an denen es später zu den Explosionen kam, berichtet der «Spiegel». Sie hatten ihr automatisches Identifikationssystem (AIS) ausgeschaltet und konnten somit mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr geortet werden – in diesem Zustand spricht man von «Dark Ships». Laut den in grösseren Abständen gesendeten Positionsdaten hielten sie sich nachweislich höchstens wenige Kilometer, wahrscheinlich aber sogar noch viel näher, von den späteren Explosionsorten auf.