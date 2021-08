Jergé Hoefdraad stirbt nach Streit und Kopfschuss bei Festival

Ein Mann schoss auf Hoefdraad mit einer Waffe und traf ihn am Kopf.

Er wollte bei einem Musikfestival in Amsterdam-Zuidoost einen Streit schlichten.

Der niederländische Fussball trauert um Jergé Hoefdraad. Dem ehemaligen Profi wurde nach einem Streit in Amsterdam in den Kopf geschossen. Er starb in einem Krankenhaus mit 35 Jahren.