Kündigungswelle: Ex-Angestellte werfen Spitalleitung Schikane und Diskriminierung vor

Alle Assistenzärzte und Assistenzärztinnen am Ameos Spital in Einsiedeln haben kollektiv ihre Kündigung eingereicht.

Im Spital in Einsiedeln haben alle sieben Assistenzärzte und Assistenzärztinnen auf einen Schlag gekündigt.

Im Spital Einsiedeln scheint der Wurm drin zu sein: Alle sieben Assistenzärzte und -ärztinnen im Spital haben per Ende August gekündigt. Grund sind offenbar die Arbeitsbedingungen, die die Assistenzärzte zur kollektiven Kündigung getrieben haben. «Aufgrund der Arbeitsbedingungen hatte ich irgendwann die Schnauze voll», sagt einer der Assistenzärzte gegenüber «Blick» .

So habe der studierte Arzt eine 50-Stunden-Woche in seinem Arbeitsvertrag gehabt. «In Wahrheit habe ich 60 bis 70 Stunden pro Woche gearbeitet», sagt er zum Portal weiter. Bis zu 400 Überstunden seien es pro Jahr gewesen. Diese habe er zwar ausbezahlt bekommen, trotzdem seien es zwei zusätzliche Monate Arbeit pro Jahr. Zudem seien Weiterbildungen gestrichen worden.

Der Verband der schweizerischen Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO) stärke den Assistenzärzten in Einsiedeln den Rücken. Die Vorwürfe der Assistenzärzte am Spital Einsiedeln seien begründet, so der «Blick» weiter.