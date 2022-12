Ex-Bachelor Alan Wey wird aus einem Zürcher Nachtclub geschmissen

Am Sonntagmorgen erreicht 20 Minuten ein Video von einem News-Scout, auf dem zu sehen ist, wie der Ex-Bachelor 2020, Alan Wey, von einem Security-Mitarbeiter des Zürcher Nachtclubs Purpur hinausbegleitet wurde. Auf Anfrage von 20 Minuten klärt Alan auf: «Ich war am Wochenende mit einem befreundeten Pärchen in Zürich unterwegs. Um das Tanzbein zu schwingen, sind wir in den Zürcher Nachtclub Purpur gegangen.»