Nach Telebasel-Aus: Ex-Bachelorette Adela Smajic angelt sich neuen TV-Job

Im Anschluss an die Folgen von «Die Bachelorette» wird sie durch einen After-Show-Talk führen.

Sie ist zurück am TV-Bildschirm: Adela Smajic wird ab kommenden Montag im Anschluss an die Folge von «Die Bachelorette» durch einen After-Show-Talk führen und mit verschiedenen Gästen die Highlights der Sendung besprechen, wie der Sender 3+ auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt. Dass die 29-Jährige die Moderation übernimmt, kommt nicht von ungefähr: «Mit ihrer langjährigen Tätigkeit in der Medienbranche sowie ihrer Erfahrung als Bachelorette, bringt Adela Smajic die idealen Voraussetzungen für die Moderation des Bachelorette-Talks mit», heisst es beim Privatsender.