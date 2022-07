«Ich bin glücklich»: Ex-Bachelorette Adela Smajic ist frisch verliebt

Erst kürzlich antwortete Adela Smajic auf eine Fan-Frage auf Instagram zu ihrem Beziehungsstatus, dass sie Single sei. Am Dienstagabend dann die Überraschung: Sie zeigt sich in ihrer Story beim romantischen Picknick unter dem Sternenhimmel. Anschliessend postet sie das Quote «The Heart knows when the search is over» (zu Deutsch: «Das Herz weiss, wann die Suche zu Ende ist») und fügt das Datum «17. 07.» sowie ein rotes Herz-Emoji hinzu.