Kontakt mit infizierter Person

Ex-Bachelorette Andrina sitzt in Corona-Quarantäne

Andrina Santoro darf aktuell die eigenen vier Wände nicht verlassen. Gemäss BAG hatte sie Kontakt mit einer infizierten Person.

« Ich war mit dieser Person im gleichen Raum, mehr aber nicht», so Andrina. Ihr gehe es aktuell gut und sie ist sich sicher, kein Corona zu haben.

Fitness-Influencerin und Ex-Bachelorette-Kandidatin Andrina Santoro sitzt seit Dienstag in Quarantäne. Dies teilt die 27-Jährige in ihrer Story auf Instagram mit. Das BAG habe sie angerufen und ihr mitgeteilt, dass sie in Kontakt mit einer infizierten Person gekommen sei.