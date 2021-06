Ex-Bachelorette Zaklina ist schwanger mit 2. Baby

«Baby on the way»: Wegen ihrer Endometriose hatte Zaklina Schwierigkeiten, schwanger zu werden.

Zaklina Bäbler-Djuricic (34) ist in der 19. Woche schwanger. Das verkündete die Bachelorette 2016 am Freitagabend feierlich auf ihrem Instagram-Account. Kurz zuvor hatte ihr Ehemann Bruno (39) ein Babybauch-Foto von ihr auf seinem Profil geteilt und das süsse Geheimnis gelüftet.

Es gehe ihr «sehr gut», sagt Zaklina zu 20 Minuten. Das sei nicht immer so gewesen: Von der 7. bis 17. Woche habe sie unter starker Übelkeit und Erbrechen gelitten. Jetzt kämpfe sie noch mit Sodbrennen.

Schwanger trotz Endometriose

2017 hat die Ex-Bachelorette Bruno kennengelernt. Mit ihrem Auserwählten in der Kuppelshow hatte es einige Monate zuvor nicht geklappt. Im April 2020 gab sie Bruno dann in einer kleinen Trauung in Zürich das Ja-Wort.