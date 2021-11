Drittimpfung – Ex-BAG-Chef: «Der Bund hat den Booster verschlafen»

Wer über 65 ist und einen Termin für eine Drittimpfung will, wartet je nach Kanton mehrere Wochen.

Es ist nicht das einzige Beispiel. Wer über 65 ist und sich ein drittes Mal impfen lassen will, muss je nach Kanton warten. Davon berichteten mehrere Personen. «Der Bund hat den Booster verschlafen», sagt Andreas Faller.

Dabei wisse man seit dem Sommer, dass die Booster-Impfung spätestens im Herbst aktuell wird. «Die zuständigen Behörden hätten sich auf die Drittimpfung vorbereiten können, und haben es aus unerfindlichen Gründen nicht gemacht.» Nun fehlt in einigen Kantonen offenbar die Kapazität, wie die «SonntagsZeitung» berichtet (Bezahlartikel) . Bern beispielsweise könne wohl erst im Januar mit der flächendeckenden Drittimpfung beginnen.

Das sorgt auch unter den Leserinnen und Lesern für Kritik. Etwa: «Ich verstehe es nicht. Warum konnte in der nationalen Impfwoche nicht geboostert werden? Nein, man zwingt lieber Ungeimpfte dazu, sich impfen zu lassen, als die Impfung jenen zu geben, die sie wollen.»

Untersuchung wie mit der Bergier-Kommission

«Ich frage mich schon, wie oft man den selben Fehler wiederholen darf», sagt Gesundheitsexperte Faller, der heute als Anwalt und Berater tätig ist. Schon vor einem Jahr sei die Schweiz gegenüber anderen Ländern in Verzug gewesen. «Die Pandemiepolitik des Bundes, der Kantone und weiterer involvierter Behörden muss von einer unabhängigen Kommission lückenlos untersucht werden», fordert Faller. «Im Sinne der Bergier-Kommission, welche die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg beleuchtet hat, braucht es auch hier eine neutrale, verwaltungsunabhängige Kommission, welche die Covid-Krise untersucht, um die Lehren zu ziehen. Die politisch Verantwortlichen sollen sich nicht mit Ausreden aus der Affäre ziehen können.»

Es liege nicht nur am komplexen System Schweiz und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. «Das ist oft eine Ausrede. Es gibt auf allen Ebenen Personen, die entschlossen handeln, und andere, die zuwarten.»

«Im Januar hiess es noch, man habe nicht so schnell mit der Impfung gerechnet», sagt GLP-Nationalrat Martin Bäumle. «Doch jetzt gibt es keine Ausreden mehr.» Es sei ihm unverständlich, dass die Verantwortlichen nicht schon viel früher aktiv geworden sind. Schon lange zeichne sich ab, dass die Impfnachfrage stagniere und die Drittimpfung eine Alternative für die möglichst hohe Immunisierung der Bevölkerung sei. «Dass heute 75-Jährige auf eine Booster-Impfung warten müssen, ist ein absolutes No-Go.»

«Es muss jetzt einfach eine Lösung her. Wie, ist mir eigentlich egal. Wir haben ein BAG, eine Gesundheitsdirektorenkonferenz und eine Impfkommission. Sie müssen schnellstmöglich eine Lösung vorlegen», sagt Bäumle. Es müsse jetzt ganz schnell vorwärts gehen mit der Drittimpfung. Ansonsten drohten zusätzliche Einschränkungen oder sogar Szenarien wie in Österreich. Das wäre angesichts der erneuten Versäumnisse ein Skandal, sagt Bäumle.

«Es ist jetzt 5 vor 12»

Mitte Nationalrat Lorenz Hess sagt, er habe die Politik bisher immer in Schutz genommen. «Doch was jetzt passiert, ist unverständlich.» Die Auffrisch-Impfung sei schon lange ein Thema und es gebe laufend Forschungsresultate dazu. Dass nun trotzdem nicht alle impfwilligen älteren Personen sofort eine Auffrisch-Impfung bekommen, sei deshalb bedenklich und «nicht vertrauenerweckend». Er frage sich, was hier schiefgelaufen sei.