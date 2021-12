Keine Nachteile für Geimpfte – Ex-BAG-Vize will Omikron-Quarantäne und Maskenpflicht nur für Ungeimpfte

Diejenigen, die sich nicht aus gesundheitlichen Überlegungen impfen lassen, würden so eine Impfung nicht mehr in Erwägung ziehen.

Ex-BAG-Vize Andreas Faller will, dass auch bei Omikron nur Ungeimpfte in Quarantäne gehen müssen.

Dass das BAG jetzt auch Geimpfte und Genesene, die Kontakt zu einem Omikron-Verdachtsfall hatten, in Quarantäne schicken will, ist für den ehemaligen BAG-Vize Andreas Faller schwer nachvollziehbar: «Erstens haben wir noch keine Evidenz dafür, dass Omikron für Geimpfte tatsächlich massiv gefährlicher ist als die bisherigen Viren. Und zweitens sendet es ein völlig falsches Signal aus, indem die letzten verbleibenden Vorteile für Geimpfte gegenüber Ungeimpften wegfallen. Das reduziert die Motivation für die Impfung bei den Ungeimpften weiter.»

Faller habe es erlebt, dass Ungeimpfte ihm geradeheraus gesagt hätten, dass sie sich jetzt ja nicht mehr impfen lassen müssten. «Solange sie kaum Nachteile haben gegenüber Geimpften, sehen viele Ungeimpfte keinen Grund für die Impfung. Das ist fatal.» Dass die Behörden bei den neuen Einschränkungen Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte gleich behandeln, hält Faller für mutlos: «Es benachteiligt Geimpfte und Genesene. Sinnvoller wäre es, auch bei Omikron nur Ungeimpfte in Quarantäne zu schicken und auch die Maskenpflicht in Innenräumen nur Ungeimpften aufzuerlegen.»

Voraussetzung dafür wäre für Faller aber, dass die Booster-Kampagne schneller vorangetrieben wird, um die Zahl der Impfdurchbrüche so tief wie nur möglich zu halten: «Dass man sich in vielen Kantonen für einen Termin anmelden und dann Wochen warten muss, geht nicht. Man müsste jetzt die Kapazitäten von Ärzten und Apotheken besser nutzen. In Basel bieten verschiedene Apotheken Booster ohne Voranmeldung an und das Angebot ist nicht ausgelastet, weil viele Menschen gar nichts davon wissen.»