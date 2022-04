Kreisgericht St. Gallen: Ex-Banker und Sektenmitglied muss sieben Jahre hinter Gitter

Er soll seine Verwandtschaft und weitere Personen und Institutionen um insgesamt 4,8 Millionen Franken betrogen haben. Beispielsweise soll er ein Immobilienprojekt an der Multergasse erfunden haben, um 250’000 Franken von seiner Schwester zu erhalten.

Ein 44-jähriger Banker stand am Mittwoch vor dem Kreisgericht. Die Verhandlung fand aber in einem Saal des Kantonsgerichts statt.

Ein 44-jähriger Mann aus dem Kanton St. Gallen stand am Mittwoch vor Gericht.

Ein 44-jähriger Mann aus dem Kanton St. Gallen stand am Mittwoch vor dem Kreisgericht, weil er im grossen Stil Verwandte und Bekannte um ihr Geld betrogen haben soll. Der Ex-Banker ist zudem ranghohes Mitglied der fundamentalistischen Glaubensgemeinschaft «Adullam», die ihren Sitz in Wattwil SG hat.

Allein von seinen Geschwistern soll er über zwei Millionen Franken erhalten. Dies unter dem Vorwand, das Geld in Immobilien- oder Finanzprojekte zu investieren.

Zudem überzeugte er seine Geschwister, in ein historisches Militärflugzeug zu investieren. Dieses verkaufte er ohne das Wissen seiner Schwester und seines Bruders an einen Interessenten und finanzierte so ein weiteres Flugzeug. Um diesen Kauf zu vollenden, erhielt er von seinem Vorgesetzten fast eine Million Franken.