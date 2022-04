Ex-Banker steht am Mittwoch in St. Gallen wegen Betrug vor Gericht

Ein Mann steht am Mittwoch vor dem Kreisgericht in St. Gallen. Er soll seine Verwandtschaft und weitere Personen und Institutionen um insgesamt 4,8 Millionen Franken betrogen haben.

Trotz seiner gut bezahlten Kaderstelle bei einer Schweizer Grossbank betrog er seine Geschwister mit «raffiniert aufeinander abgestimmten Lügengeschichten» um über zwei Millionen Franken. Er schlug seinem Bruder in einem Fall vor, in Finanzprodukte zu investieren, und bat ihn um 250’000 Franken, die der Bruder dem Beschuldigten überwies. Das Geld verwendete er grösstenteils für Kreditkartenrechnungen, die Bezahlung von Mieten und den Kauf von Schmuck.

Weiter betrog er seine Schwester und deren Ehemann um mehrere Hunderttausend Franken. Er erfand beispielsweise ein lukratives Immobilienprojekt, um von seiner Schwester 250’000 Franken zu erhalten. Er gab an, dass er die gleiche Summe in den Kauf der fiktiven Immobilie an der Multergasse in St. Gallen investieren würde. Stattdessen finanzierte er mit dem Geld den Kauf eines Diamantrings, Ferien in einem Fünf-Sterne-Resort auf Mykonos sowie die ersten Leasingraten von zwei neuen BMWs.