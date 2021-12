Kein Käufer gefunden – Ex-Bayern-Star Ribéry droht Aus in italienischer Serie A

Dem italienischen Fussball-Erstligisten US Salernitana 1919 um Ex-Bayern-Star Franck Ribéry droht das Aus in der Serie A. Die Treuhänder des süditalienischen Clubs wollten eigentlich am Mittwoch einen neuen Käufer bekanntgeben, doch diese Mitteilung erfolgte nie, wie die «Gazzetta dello Sport» schrieb. «Bis heute waren die eingegangenen Angebote für den Kauf von US Salernitana im Sinne der Vertrages ‹Trust Salernitana 2021› nicht akzeptabel», teilte der Verein am Donnerstag in Salerno mit.