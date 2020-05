Zehn Meter Abstand

Ex-Bodyguard packt über Kanyes «lächerliche Regeln» aus

Im «Hollywood Raw»-Podcast erzählt ein ehemaliger Bodyguard von seiner Zeit mit dem Rap-Star. Dabei kommen Geschichten zum Vorschein, die Kanye West nicht im besten Licht zeigen.

Es hätte einige Situationen gegeben, in denen der Rapper ihn respektlos behandelt habe, sagt sein Ex-Bewacher.

«Den Menschen, der sich vor dich wirft, wenn es brenzlig wird, und der dich schützen will, musst du respektieren. Kanye mochte ich am wenigsten von all den Stars, für die ich schon gearbeitet habe», erklärt der Ex-Celeb-Bodyguard. Seine Regeln seien teils «lächerlich» gewesen. Bevor er mit dem Rapper zusammenarbeitete, hatte er unter anderen Hollywoodgrössen wie Leonardo DiCaprio (45), Robert Downey Jr. (55) und Steven Baldwin (54) beschützt.