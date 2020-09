2013 enthüllte ein Bericht der Finanzkontrolle des Kantons reihenweise Verfehlungen der Unternehmensspitze. So sollen Spesen in der höhe mehrerer hunderttausend Franken zu Unrecht von der ehemaligen Führungsriege bezogen worden sein.

Sechs Jahre ermittelte die Basler Staatsanwaltschaft, und jetzt holt die ehemaligen Bosse der Basler Verkehrsbetriebe die Vergangenheit doch noch ein. Zwischen 2011 und 2013 sollen der ehemalige Verwaltungsratspräsident Martin Gudenrath, der damalige Direktor Jürg Baumgartner und sein Vize widerrechtlich Spesen in der Höhe von rund 300’000 Franken bezogen haben. Die Staatsanwaltschaft hat wegen ungetreuer Geschäftsführung Anklage erhoben; für alle drei Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Nachdem die kantonale Finanzkontrolle die Verfehlungen 2013 publik gemacht hatte, trat Gudenrath zurück, Baumgartner und sein Vize wurden entlassen. Bis dahin herrschte auf der Führungsetage offenbar eine Selbstbedienungsmentalität. Baumgartner liess sich demnach zu Unrecht 37’000 Franken für Überzeit auszahlen, schaffte einen Dienstwagen für 58’000 Franken an, verbuchte auf Firmenkosten 13’000 Franken Tank- und Fahrtkosten und liess sich eine Wohnung in Basel bezahlen. All das ohne Rechtsgrundlage.