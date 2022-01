Ukraine-Russland Konflikt – Ex-Box-Weltmeister Vitali Klitschko geht mit Deutschland hart ins Gericht

Vitali Klitschko

Klitschko wurde am 19. Juli 1971 in der Ukraine geboren. In seiner Jugend machte er auf einem ukrainischen Militärstützpunkt (sein Vater arbeitete dort als Offizier) erste Erfahrungen mit dem Boxen. Zuerst als Amateur, später im Profisport, errang er Europa- und Weltmeistertitel im Schwergewicht. Aufgrund eines positiven Dopingbefundes folgte eine einjährige Sperre, dadurch durfte Klitschko and den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta nicht teilnehmen.