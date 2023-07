Puerto Rico: Ex-Boxer betäubte schwangere Geliebte und warf sie mit Zementblock von Brücke

Die Geschworenen verurteilten Félix Verdejo wegen Entführung mit Todesfolge und des Todes eines ungeborenen Kindes. In zwei weiteren Anklagepunkten erzielten sie keine Einigung. Am 3. November soll das Strafmass gegen den 30-Jährigen festgelegt werden. Dem früheren Boxer droht lebenslange Haft.

Dem Urteil ging ein 25 Wochen dauernder Prozess voraus, in dem die Jury grausame Details über den Tod des 27 Jahre alten Opfers Keishla Rodríguez erfuhr. Die Staatsanwaltschaft stützte sich auf die Aussagen von mehr als 30 Personen, darunter der Hauptzeuge Luis Antonio Cádiz, ein Freund von Verdejo, der ebenfalls in dem Fall angeklagt wurde. Er bekannte sich im vergangenen Jahr nach einer Absprache mit der Staatsanwaltschaft schuldig, wurde aber noch nicht verurteilt.

Fentanyl und Xylazin im Körper

Cádiz sagte aus, dass Verdejo Rodríguez vor ihrer Ermordung unter Druck gesetzt habe, die Schwangerschaft abzubrechen. Verdejo habe Rodríguez am Tag des Mordes geschlagen und ihr eine Substanz injiziert, die Cádiz für Heroin hielt. Dann hätten sie die Frau an einen Zementblock gebunden und sie am helllichten Tag von einer belebten Brücke geworfen. Ein Pathologe sagte aus, dass Rodríguez noch lebte, als sie in die Lagune unterhalb der Brücke geworfen wurde.