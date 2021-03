Kucukovic brachte es in seiner Karriere auf 14 Bundesligaspiele. Er absolvierte sogar ein Spiel für die Deutsche U-21, als Teamkollege von Manuel Neuer, Mats Hummels und Sami Khedira. Obwohl er als grosses Talent galt, schaffte er den Durchbruch nie ganz. Trotzdem absolvierte er noch Spiele in der Ligue 1 für Grenoble und spielte für 1860 München und Greuther Fürth in der zweiten Bundesliga. 2015 endete seine Profikarriere bei Hansa Rostock in der dritten Liga.