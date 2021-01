Die Finma hatte im Zusammenhang mit Verstrickungen in den venezolanischen Ölkonzern Petróleos de Venezuela S.A. (PDSVA) ermittelt.

Sie eröffnet in diesem Zusammenhang ein Strafverfahren gegen einen «hochrangigen Manager».

Die Finma ermittelt gegen die Bank Julius Bär wegen Korruptions- und Geldwäscherei-Verdacht in Venezuela.

Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma ermittelt gegen die Bank Julius Bär wegen Korruptions- und Geldwäscherei-Verdacht. Konkret geht es um Verstrickungen der Privatbank in einen venezolanischen Ölkonzern Petróleos de Venezuela S.A. (PDSVA).

Mehrere aktuelle und ehemalige Topmanager von Julius Bär stehen im Verdacht, gegen die schweizerischen Geldwäschereibestimmungen verstossen zu haben. Das geht aus einer Medienmitteilung der Finma hervor. Darin heisst es: «Das nun abgeschlossene Verfahren hat ergeben, dass Julius Bär die Pflichten in der Geldwäschereibekämpfung verletzt und damit schwer gegen Finanzmarktrecht verstossen hat.»

«Stellt Schlusspunkt für mich dar»

In einer weiteren Medienmitteilung schreibt die Finma, ein Verfahren gegen einen «hochrangigen Manager» eröffnet zu haben. In zwei weiteren Fällen sprach die Finma Rügen aus – eine davon an Boris Collardi, ehemaliger Chef von Julius Bär.