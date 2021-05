Zwei verschiedene Pässe - Ex-Chef von Etihad fliegt über Genf, um Quarantäne in England zu umgehen

Hogan blieb nur kurz in Genf und reiste gleich weiter nach London. Dort musste er zehn Tage lang in Quarantäne. Das Bild zeigt ein Gewitter über dem Genfersee.

James Hogan war in Abu Dhabi und wollte die Quarantäne in England umgehen.

Die Vereinigte Arabischen Emirate (VAE) sind in Grossbritannien auf der Quarantäneliste - die Schweiz nicht. Diesen Umstand hat sich der ehemalige CEO von Etihad Airways nun zunutze gemacht: James Hogan flog von den VAE extra über Genf nach London, um der Quarantäne zu entgehen. Für die Rückreise nutzte der Millionär zwei verschiedene Pässe. Der Plan ging aber nicht auf. Die Grenzpolizisten in Heathrow griffen Hogan auf, schickten ihn zehn Tage lang in ein Hotel und verdonnerten ihn zu einer Strafe von 10’000 Pfund (umgerechnet etwa 12’600 Franken).

Whistleblower greift ein

Laut «Daily Mail» legte Hogan bei der Einreise in London nicht offen, dass er kurz zuvor noch in Abu Dhabi war. Der Millionär sei am 17. März in Genf eingereist, mit seinem australischen Pass. Zwei Tage später habe er mit seinem britischen Pass den Rückflug nach Heathrow angetreten und im Einreiseformular nicht deklariert, dass er auch in den VAE war. «Daily Mail» beruft sich auf einen Whistleblower. Dieser habe gehört, wie Hogan über seinen Trick geprahlt hatte und leitete das der britischen Botschaft weiter.