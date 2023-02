Erdbeben in der Türkei: Christian Atsus Leiche entdeckt

Der Ghanaer spielte einst in der Premier League. U. a. für Newcastle United und Chelsea.

imago images/Action Plus

Nun ist es traurige Gewissheit: Christian Atsu gehört zu den Erdbeben-Opfern in der Türkei.

Fussball-Profi Christian Atsu ist tot, er ist ein weiteres Erdbeben-Opfer in der Türkei.

Christian Atsu hat die verheerenden Erdbeben in der Türkei nicht überlebt. Das bestätigte sein Berater auf Twitter. «Mit schwerem Herzen muss ich allen Unterstützern mitteilen, dass die Leiche von Christian Atsu heute Morgen geborgen wurde», schreibt er. Und weiter: «Mein tiefstes Beileid gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen für ihre Gebete und Unterstützung zu danken.»

Nach der Erdbeben-Katastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion hatte es zuerst geheissen, der 31-Jährige sei verschüttet worden. Kurze Zeit später wurde das dementiert . «Bitte behauptet nicht, ohne 100 Prozent sicher zu sein, dass diese oder jene Person gerettet wurde. Diese Menschen haben Familie, deren Hoffnungen, Sorgen, Schmerzen immer wieder steigen werden», sagte sein Trainer von Hatayspor Volkan Demirel damals. Nun ist dieser befürchtete Fall aber doch noch eingetreten.

Er wohnte in Luxusresidenz

Der Ghanaer Atsu galt einst als grosses Talent, spielte bei FC Porto, Chelsea und Newcastle. Am Sonntag vor den Beben hatte der Flügelspieler im Spiel gegen Kasimpasa in der Nachspielzeit den 1:0-Siegestreffer erzielt. Am frühen Montagmorgen wurde Atsu Opfer des Erdbebens.