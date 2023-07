Nils Nielsen spricht über die Frauen-Nati und die WM

Unter Inka Grings schaffte die Frauen-Nati in sechs Spielen noch keinen Sieg. Die Deutsche übernahm das Team von Nils Nielsen. Was sagt dieser zur aktuellen Krise?

1 / 4 Nils Nielsen coachte die Schweizerinnen von 2019 bis Ende 2022. Er und der Schweizerische Fussballverband verlängerten den Vertrag nicht. Roger Albrecht/freshfocus Nielsen schaffte die Quali für die EM im letzten Sommer und jene für die WM in Australien und Neuseeland. freshfocus Die WM-Gruppe mit Neuseeland, den Gastgeberinnen und den Philippinen sieht er als eine Gruppe an, die die Frauen-Nati überstehen muss. freshfocus

Darum gehts Die Frauen-WM fand in Neuseeland und Australien statt.

Nils Nielsen führte die Schweizerinnen ans Turnier und hörte dann als Coach auf.

Nun spricht er über die Frauen-Nati, die schlechten Ergebnisse und sein Ex-Leben in der Schweiz.

Mit Nils Nielsen feierten die Schweizerinnen ihren letzten Sieg. Das war letzten Oktober, neun Monate ist das her. Der Däne führte die Frauen-Nati dank eines 2:1-Erfolgs in der Verlängerung gegen Wales an die WM in Neuseeland und Australien. Dann ging er, Inka Grings übernahm. Sie schaffte seither in sechs Spielen keinen Sieg, die Schweizerinnen überzeugten nie. Dennoch sieht der Verband keine Krise. Nielsen beobachtet die Schweizerinnen aus der Ferne und spricht mit 20 Minuten.

Der jetzige Direktor im Frauenfussball bei Manchester City sagt: «Das Team muss gewinnen, wenn es darauf ankommt.» Also ist die Sieglos-Krise kein Problem? «Wenn Inka und das Team das Gefühl haben, dass der Plan aufgeht, werden sie die Gruppe an der WM überstehen», sagt der 51-Jährige. Es gebe keinen Grund zur Sorge, ausser Inka und die Spielerinnen würden sich sorgen. «Dann wird es sehr schwierig und Neuseeland hat eine Chance, obwohl das Land qualitativ schlechter ist als die Schweiz.»

Nils Nielsen erlebte auch eine Krise

Die WM-Gruppe mit Neuseeland, den Gastgeberinnen und den Philippinen sieht er als eine Gruppe an, die die Frauen-Nati überstehen muss. «Seien wir ehrlich, die Schweiz konnte es nicht besser treffen», so Nielsen und lacht. «Es wäre traurig, wenn sie die WM-Gruppe nicht schafft.» Wenn alles klappe, sei der Viertelfinal für die Schweiz möglich. «In diesem ist dann aber Schluss», ist sich Nielsen sicher.

Die Schweizerinnen coachte Nielsen von 2019 bis Ende 2022. Er und der Schweizerische Fussballverband verlängerten den Vertrag nicht. Nielsen schaffte die Quali für die EM im letzten Sommer und eben jene für die WM in Australien und Neuseeland. Aber auch unter ihm war nicht alles gut. Die Europameisterschaft verkam mit dem Gruppen-Aus zum Desaster und auch er steckte 2022 bereits in einer massiven Sieglos-Krise.

An die Zeit mit den Spielerinnen denkt er gerne zurück – aber nicht an das Leben im Land. «Ob ich die Schweiz vermisse? Willst du die politisch korrekte oder die ehrliche Antwort?», sagt Nielsen. Es gebe viele Dinge in der Schweiz, die er vermisse. «Meine Freundinnen und Freunde, ich vermisse die Berge und die Seen. Aber ob ich den Rest vermisse? Nein.»

1 / 24 Für dieses WM-Kader hat sich Inka Grings entschieden. freshfocus Gaëlle Thalmann (37) Betis Sevilla, 104 Länderspiele Claudio De Capitani/freshfocus Livia Peng (21) UD Levante, drei Länderspiele Andy Mueller/freshfocus

«Europäische Teams werden Probleme haben»

Als Nielsen Frauen-Nati-Trainer wurde, zog er gleich zusammen mit seiner Familie in die Schweiz. «Das war ein Fehler», erklärt er. Der jetzige Job sei viel besser für seine Familie. «Ich reise nicht mehr so viel und ich wohne in einem englischsprachigen Land. Und ich lebe in einem, das nicht drei Landessprachen hat.» Das Ganze mache es für seine Familie viel einfacher. Nielsen: «Ich bin definitiv glücklich.»

Mit den Spielerinnen hat er noch viel Kontakt. «Ich vermisse Coumba, ich vermisse Ramona und Lia», so Nielsen, der aber festhält, ohne das Coaching leben zu können. Die WM wird er vor dem TV verfolgen. Als Favoritinnen auf den Titel sieht er mehrere Länder. «Brasilien hat eine grosse Chance, die USA ebenso. Japan ist ebenfalls gefährlich und auch Australien», sagt der ManCity-Mann. «Europäische Teams werden Probleme haben in der Kälte und so weit von daheim entfernt.»

Wie weit kommt die Nati bei der WM? Nach der Gruppenphase ist das Turnier zu Ende. Achtelfinal. Viertelfinal. Halbfinal. Final. Die Nati holt den WM-Titel!

WM-Spielplan der Schweizer Nati 21.7.2023: Philippinen – Schweiz

25.7.2023: Schweiz – Norwegen

30.7.2023: Neuseeland – Schweiz