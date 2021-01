Auf der Webseite der Immobilienfirma wird das Anwesen als moderne Landhaus-Villa mit traumhafter Sicht über den See bis in die Berge beschrieben.

Bis Februar 2020 war Tidjane Thiam CEO der Credit Suisse. Nach fünf Jahren im Amt kündigte er seinen Rücktritt an, nachdem die Beschattungsaffäre im September 2019 publik wurde.

Wie die «Aargauer Zeitung» nun berichtet, verkauft der Manager seine Villa in Herrliberg ZH. Auf der Webseite der Immobilienfirma wird das Anwesen als moderne Landhaus-Villa mit traumhafter Sicht über den See bis in die Berge beschrieben. Das 7,5-Zimmer-Haus hat knapp 500 Quadratmeter Wohnfläche.