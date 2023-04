EX-CS-Chef Tidjane Thiam auf Instagram erpresst – Behörden ermitteln

Es sei nicht das erste Mal in seiner Laufbahn oder in seinem Leben, dass er ins Visier von unehrlichen Leuten gerate. Kürzlich habe er zwei Personen angeklagt, die versucht hatten, ihn in in zwei verschiedenen Regionen zu erpressen. «Cybersecurity-Experten haben mich beraten und sind damit beschäftigt, der Sache auf den Grund zu gehen.» Thiam war vom Sommer 2015 bis 2020 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Credit Suisse.