Gipfeltreffen in Genf – Ex-Diplomat Tim Guldimann wirft Schweiz Selbstüberschätzung vor

Das Treffen finde nur deshalb in Genf statt, weil die Vereinten Nationen dort ihren europäischen Sitz haben und die Schweiz einen neutralen Boden bietet, so Guldimann.

«Die Schweizer haben die fatale Tendenz, ihre Rolle zu überschätzen, indem sie meinen, sie brächten Frieden in die Welt, wenn sich Leute in Genf treffen», sagte Guldimann zur Zeitung «FAZ».

Eine lange Liste von Streitpunkten trennt die USA und Russland. Besonders angekratzt ist das Verhältnis zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin, weil die USA Russland etwa zahlreiche Hackerangriffe wie auch Einmischung in ihre Wahlen ankreiden. Kitten soll die Beziehung zwischen den beiden Supermächten das Gipfeltreffen in der Schweiz. Im Vorfeld teilte der ehemalige Schweizer Diplomat Tim Guldimann jedoch gegen die Schweiz aus.

«Die Schweizer haben die fatale Tendenz, ihre Rolle zu überschätzen, indem sie meinen, sie brächten Frieden in die Welt, wenn sich Leute in Genf treffen», sagte Guldimann zur Zeitung «FAZ». Genf sei für Biden und Putin nur Treffpunkt.



Als Vermittler agiere die Schweiz bei diesem Treffen nicht, so Guldimann, der früher als Schweizer Botschafter in Berlin und Sondergesandter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) amtete. Er zieht einen Vergleich zu den Guten Diensten, die Schweizer Diplomaten etwa als Interessensvertreter der USA in Teheran leisten. Da fungiere die Schweiz nur als Briefträger, sagt er.