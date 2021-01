Mit langem lockigen Haar und einem Cowboy-Hut kam der Reality-TV-Darsteller David Ortega (35) am Montag in die «Dschungelshow». «Der Dschungel hat mehr aus mir gemacht», sagte Ortega, worauf ein minutenlanger Monolog folgte.

Der «Köln 50667»-Schauspieler erklärte kryptisch sein Ziel als Schauspieler: «Ich will eine Referenz symbolisieren als Status ‹Dschungel und raus in die Stadt und wieder zurück›.» Was wohl heissen soll, dass er mit einem neuen Look mehr Charaktere bedienen will.