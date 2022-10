Michelle Hunziker: Ex-Ehemann Tomaso verbrachte die Nacht bei Michelle

Im September zeigte sich die 45-Jährige an der Fashion Week in Mailand mit ihrem Ehering am Finger.

Sind sie es oder sind sie es nicht? Diese Frage kursiert derzeit durch das Netz. Michelle Hunziker (45) und Ex-Ehemann Tomaso Trussardi (39) sollen nach ihrer Trennung im Januar wieder miteinander anbandeln. Dies berichten diverse italienische Medien in den vergangenen Wochen. Weitere Indizien liefert das italienische People-Magazin «Chi»: Der Modeunternehmer soll demnach die Nacht bei Michelle in ihrer Wohnung in Mailand verbracht haben. So wurde der 39-Jährige dabei gesichtet, wie er Hunzikers Haus betrat und erst am nächsten Morgen wieder verliess.