Korruptionsvorwürfe – so luxuriös lebte Eva Kaili

Die abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments erreichte in der Polit-Welt bereits in jungen Jahren einiges. Auf Social Media präsentierte sie gerne einen wohlhabenden Lebensstil.

Eva Kaili war seit 2014 im EU-Parlament und seit Anfang 2022 eine von 14 Vizepräsidentinnen.

Sie ist gross, blond, hat blaue Augen und wird oft als «schönste Stadträtin Griechenlands» bezeichnet. Die abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, startete ihre berufliche Karriere als Architekturstudentin. Mit gerade einmal 20 Jahren wurde sie in den Stadtrat von Thessaloniki, wo Kaili geboren wurde, gewählt. In den Jahren 2004 bis 2007 präsentierte sie für den TV-Sender Mega die Nachrichten.

Zu ihren Kollegen soll sie bereits zu der Zeit als Nachrichtensprecherin keinen engen Kontakt und keine Freundschaften gepflegt haben. Das deutsche Medium «Focus» schreibt: «Sie hatte keinen Bezug zum gewöhnlichen Alltag der Bürger. Ihre Welt waren Spitzenpolitiker und Reiche.» So wurde sie regelmässig mit dem griechisch-russischen Milliardär Ivan Savvidis in griechischen Nachtclubs gesehen.

Jüngste Pasok-Abgeordnete im Parlament

Im Alter von 29 Jahren wurde Kaili ins griechische Parlament gewählt. Sie war damit die jüngste Abgeordnete, die die griechische sozialdemokratische Partei Pasok je ins Parlament schickte. Die NZZ schreibt, dass sie bereits dort für Aufsehen sorgte. 2011 hatte sie Regierungschef Georgios Papandreou wegen seines Vorschlags, ein Referendum über den Sparkurs abzuhalten, zum Rücktritt aufgefordert. Einige Männer konnten mit diesem Auftritt nicht umgehen und Kaili sah sich mit sexistischen Beschimpfungen konfrontiert.

Seit 2014 sitzt Eva Kaili im EU-Parlament. Dort war sie unter anderem Vorsitzende der Lenkungsgruppe zur Zukunft von Wissenschaft und Technologie und nahm wiederholt an Events zu künstlicher Intelligenz und Kryptowährungen teil. Seit Anfang 2022 war sie eine der 14 Vizepräsidentinnen des Parlaments.

Reisen und Fotos mit Milliardären

Der «Focus» berichtet, dass die 44-jährige Politikerin sich gerne an luxuriösen Destinationen ablichten lässt, was sie auch auf ihrem Instagram-Account zeigt. So zum Beispiel auf der griechischen Insel Mykonos, wo ein Wochenende im Hotel oft den Monatslohn eines griechischen Arbeiters kostet. Silvester 2019 wünschte sie ihren Followern aus den französischen Alpen einen guten Rutsch. Im September 2018 veröffentlichte sie eine Luftaufnahme aus San Francisco.

Das deutsche Newsportal schreibt weiter, dass die Politikerin eine 169 Quadratmeter grosse Eigentumswohnung in Athens luxuriösem Vorort Psychiko kaufte. Kaili gab im für Politiker, Journalisten und Beamte obligatorischen Transparenzregister «Pothen Esches» («woher hast du es») einen Kaufpreis von umgerechnet 265’000 Franken an. Der tatsächliche Wert beträgt laut dem Finanzamt allerdings rund 700’000 Franken.

Der Korruptionsskandal

Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit hat die griechische Politikerin Eva Kaili ihren Posten als Vizepräsidentin des Europaparlaments mittlerweile verloren. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag mit nur einer Gegenstimme für die Absetzung der 44-Jährigen, die seit Sonntag in Belgien in Untersuchungshaft sitzt. Zuvor hatten sich bereits die Fraktionsvorsitzenden im EU-Parlament einstimmig auf diesen Schritt geeinigt. Auch von ihrer Partei, der Pasok, wurde sie ausgeschlossen.

Die griechische Sozialdemokratin Kaili ist eine von sechs Verdächtigen, die von den belgischen Behörden seit Freitag in dem Korruptionsskandal festgenommen worden sind. Sie stehen im Verdacht, von Katar dafür bezahlt worden zu sein, sich für die Interessen des Golfstaats einzusetzen. Die Staatsanwaltschaft in Brüssel wirft den Beschuldigten Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption vor.