Regierungsbildung gescheitert : Ex-EZB-Chef Draghi soll Italiens neuer Premier werden

Die Bildung eines neuen Kabinetts ist in Italien gescheitert. Staatschef Sergio Mattarella will nun offenbar Mario Draghi für das Amt des Regierungschefs vorschlagen.

Italiens Staatschef Sergio Mattarella will offenbar den früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, für das Amt des Regierungschefs vorschlagen. Mattarella lud Draghi für Mittwochnachmittag zu Gesprächen über eine mögliche Regierungsbildung ein, wie ein Sprecher des Präsidenten am Dienstagabend in Rom mitteilte. Zuvor waren Gespräche der bisherigen Koalitionspartner über eine neue Regierung gescheitert.