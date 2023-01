Ex-FBI-Spionagechef arbeitete für russischen Oligarchen Deripaska

Charles McGonigal : Ex-FBI-Spionagechef wegen Arbeit für russischen Oligarchen festgenommen

Ex-FBI-Spionagechef Charles McGonigal drohen bis zu 80 Jahre Haft. Bild: McGonigal verlässt am Montag nach der Anhörung das Bundesgericht in Manhattan.

Der 54-Jährige wurde am Samstag bei der Ankunft an einem New Yorker Flughafen festgenommen.

Ex-Spionagechef drohen 80 Jahre im Gefängnis

Dem früheren Leiter der Gegenspionage-Abteilung des FBI in New York werden unter anderem Verstösse gegen US-Sanktionen und Geldwäsche zur Last gelegt. Auf jeden der insgesamt vier Anklagepunkte steht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

McGonigal leitete Ermittlungen gegen Wikileaks

Die beiden Männer hätten nach Verhandlungen mit einem Vertreter Deripaskas zugestimmt, «im Gegenzug für verdeckte Zahlungen» gegen einen rivalisierenden russischen Oligarchen Untersuchungen anzustellen, erklärte das Justizministerium. In einem separaten Verfahren wird McGonigal zur Last gelegt, während seiner Zeit beim FBI 225’000 Dollar von einem früheren albanischen Geheimdienstmitarbeiter erhalten zu haben. Wie CNN berichtet, musste McGonigal nach seiner Festnahme seinen Pass abgeben und er ist für alle internationalen Reisen gesperrt. Bei der Anklageverlesung am Montagnachmittag in New York habe er auf «nicht schuldig» plädiert.