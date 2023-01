Zürich: Ex-FC-Sion-Spieler mietet teuren Mercedes – dann landet das Auto in Paris  

Diese Reise endete allerdings in der französischen Hauptstadt: «Unsere Autos sind mit GPS-Sendern ausgestattet. Daher haben wir plötzlich gesehen, dass sich der G-63 in Paris befindet.»

Eine solche Anfrage erhielten die beiden auch an einem Samstag im Oktober 2022. Zwei Männer aus Lausanne wollten ihren Mercedes G-Klasse im Wert von rund 240’000 Franken für 24 Stunden mieten.

Kurze Zeit später erlebten sie ihren ersten Schreckensmoment: Ihr Mercedes G-Klasse wurde weitervermietet und landete in Paris.

Im Sommer 2022 fingen die beiden Zürcher Vincent Hefti und Claude Gietz an, Luxusautos über Social Media zu vermarkten.

Mit einem solchen Vorfall hatten die beiden Zürcher Vincent Hefti (21) und Claude Gietz (24) nicht gerechnet, als sie im Sommer 2022 die Firma «Sportrides» gründeten und begannen Luxusautos zu vermieten. Plötzlich befand sich der vermietete Mercedes G-Klasse, ein SUV im Wert von rund 240’000 Franken, nicht mehr in der Schweiz, sondern in der französischen Hauptstadt: «Mit Schrecken stellten wir fest, dass unser Mercedes in Paris steht», sagt Hefti.