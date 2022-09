Jean-Paul Boetius : Nächster Tumor-Schock in Bundesliga – Ex-FCB-Profi muss operiert werden

Bei Jean-Paul Boetius wurde am Mittwoch ein Tumor im Hoden diagnostiziert. Der 28-Jährige wird bereits am Freitag operiert.

Bundesligist Hertha BSC muss auf Jean-Paul Boetius verzichten. Beim niederländischen Sommer-Neuzugang wurde bei einer urologischen Untersuchung am Mittwoch ein Tumor im Hoden diagnostiziert, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Der 28-jährige ehemalige Mittelfeldspieler des FC Basel wird am Freitag operiert.