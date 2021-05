Wusste nicht zu überzeugen - Ex-FCB-Stürmer Dimitri Oberlin steht bei den Bayern vor dem Aus

Die Gründe für das Ende sollen teils die ungenügenden Leistungen sein. Oberlin hat zu wenig performt. Zu Beginn seiner Bayern-Zeit erklärte er noch auf der Vereinswebseite: «Persönlich will ich mich auf dem Platz wieder gut fühlen, mich weiterentwickeln und besser werden. Mein Hauptziel ist es, wieder regelmässig Tore zu schiessen.» Doch wirklich zeigen konnte er das nicht in München.

Unschöne Zeit in Basel gehabt

Mit dem wahrscheinlichen Ende bei den Bayern wird für den jungen Schweizer ein beschwerlicher Weg weitergehen. In der Saison 2016/2017 ging Oberlins Stern in Österreich noch richtig auf. Er erzielte für Altach und Red Bull Salzburg zehn Tore und vier Assists in 26 Pflichtspielen. Anschliessend wechselte er auf Leihbasis zum FC Basel, wo er 2017/2018 total 38 Spiele absolvierte und zehn Tore schoss – vier davon in der Champions League. Sein Sprint-Tor gegen Benfica Lissabon ging um die Welt. Der FC Basel verpflichtete Oberlin anschliessend fest von Salzburg für rund fünf Millionen Franken. Es war der Anfang des Oberlin-Absturzes.

In der folgenden Saison erzielte der heute 23-Jährige nur noch ein Tor für den FC Basel – im Cup gegen den FC Eschallens. In der Winterpause wurde für ein halbes Jahr zu Empoli ausgeliehen, in der Saison 19/20 ging es für Oberlin zum SV Zulte Waregem in die belgische Pro League, wo er kein einziges Spiel über 90 Minuten absolvierte. Zurück beim FC Basel wurde er 2020 nicht glücklicher. Sein letztes Spiel bestritt er in der Europa-League-Quali gegen Anorthosis Famagusta. In der Schlussphase verstolperte er einen Ball. Im Dezember wurde der Vertrag mit Oberlin dann schliesslich gar aufgelöst.