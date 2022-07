Ex-FCB-Stürmer Fedor Chalow kassiert von der Polizei Fahrverbot für E-Trottis

In 14 Super-League-Spielen schoss der russische Stürmer vier Tore und bereitete zwei weitere vor. Mittlerweile ist er zurück in Moskau. In Basel wird aktuell dennoch von Fedor Chalow gesprochen.

1 / 3 Chalow kickte während eines halben Jahrs in der Schweiz. Urs Lindt/freshfocus Für den FC Basel schoss er in 14 Super-League-Spielen vier Tore und bereitete zwei weitere vor. Marc Schumacher/freshfocus Noch Ende Juni äusserte der 24-Jährige den ausdrücklichen Wunsch, bei Rotblau bleiben zu wollen. Daniela Frutiger/freshfocus

Darum gehts

Am letzten Wochenende stand Fedor Chalow beim 2:0-Sieg von ZSKA Moskau gegen Ural in der Startelf. Wie die Super League hat auch die Liga in Russland wieder begonnen. Der russische Stürmer, der im letzten halben Jahr an den FC Basel ausgeliehen war, spielte während 70 Minuten, ehe er ausgewechselt wurde. Aber auch wenn er in der Startelf stand, eigentlich wäre Chalow lieber an einem anderen Ort: in Basel.

Noch Ende Juni äusserte der 24-Jährige den ausdrücklichen Wunsch, bei Rotblau bleiben zu wollen. Dem Vernehmen nach befanden sich Basel und Moskau auch in Verhandlungen, die beiden Vereine konnten sich jedoch nicht über ein erneutes Leihgeschäft einigen. Und so musste der Russe, der einen Marktwert von rund sechs Millionen Franken hat, die Schweiz verlassen. Einen bleibenden Eindruck hat er beim FCB nicht hinterlassen. In 14 Super-League-Spielen schoss er vier Tore und bereitete zwei weitere vor. Und wie nun herauskommt, hatte er auch noch ein Problem mit der Polizei.

Super-League-Saison lief noch

Wie dem neuesten Kantonsblatt von Basel-Stadt zu entnehmen ist (siehe Foto unten), durfte der junge Stürmer während eines Monats (14. Mai bis 13. Juni) keine Velos, E-Bikes und E-Trottis fahren. Als Grund hierfür wird der Artikel 19 des Strassenverkehrsgesetzes genannt sowie Art. 36 f. der Verkehrszulassungsverordnung. Ausserdem ist die Rede von Verfahrenskosten in der Höhe von 220 Franken.

Auf Anfrage von 20 Minuten kommentiert der FC Basel den Fall Chalow nicht. Der Club lässt lediglich ausrichten, dass man davon nichts mitbekommen habe. Auf Twitter wird derzeit heiss diskutiert, was der Ex-FCB-Spieler gemacht haben könnte. Fakt ist: Die Saison war Mitte Mai noch im Gang. Am 12. Mai spielte Basel gegen GC 1:1 – Chalow wurde in der 62. Minute eingewechselt. Das Wochenende darauf war spielfrei wegen des Cupfinals. Zeit also für andere Dinge als Fussball.

Was hat er gemacht?

Wirft man einen Blick auf Artikel 19, respektive Artikel 36, sind verschiedene Möglichkeiten offen. So könnte der Stürmer die Strafe kassiert haben, weil er angetrunken mit dem Velo, E-Bike oder E-Trotti fuhr. Angetrunken heisst in diesem Fall: eine Blutalkoholkonzentration von mindestens 0,8 Promille. Ebenso möglich: ein fahrunfähiger Zustand wegen Missbrauch von Betäubungs- oder Arzneimitteln oder weil man das Gefährt zur Verwendung geklaut hat. Einen Monat Fahrverbot kassiert man auch, wenn man sich vorsätzlich einer Blutprobe oder einer Atemalkoholprobe entzieht.

Eine Anfrage von 20 Minuten bei ZSKA Moskau betreffend des Polizeivorfalls blieb unbeantwortet. Beim Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt heisst es auf Anfrage: «Zu konkreten Einzelfällen geben wir aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes keine Auskunft.» Auf die Frage, weshalb man Namen und Vergehen öffentlich gemacht habe, meinte Mediensprecher Rooven Brucker: «Allgemein ist es so, dass Verfügungen zu Fahrverboten im Kantonsblatt nur veröffentlich werden, wenn eine Zustellung auf einem anderen Weg nicht möglich war.» Verständlich, schliesslich ist Chalow derzeit in Russland – auch wenn er lieber in Basel wäre.

Diese Meldung ist derzeit im Kantonsblatt von Basel-Stadt zu finden. Kanton Basel-Stadt, Kantonsblatt