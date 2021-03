Heiko Vogel ist derzeit als Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Gladbach aktiv. Bei einem Spiel am 30. Januar hat sich der 45-Jährige gegenüber den Schiedsrichter-Assistentinnen diskriminierend verhalten. Nach Angaben von Vanessa Arlt (30), einer der Assistentinnen und von Beruf Polizistin, habe Vogel gesagt, Frauen hätten «einfach absolut nichts auf einem Fußballplatz verloren.»

Sein Verein bestätigte eine solche Aussage. Gladbach in einer Mitteilung: «Beim Verlassen des Platzes hat er einen diskriminierenden Satz in Richtung der Schiedsrichterassistentin geäußert, inhaltlich ging es um die Anwesenheit von Frauen auf dem Fussballplatz. Sportdirektor Max Eberl sagte: «Heiko hat definitiv einen Fehler gemacht. Was er gesagt hat, das gehört sich nicht. Das missbilligen wir auch hier im Verein.»