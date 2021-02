«Der Aktionärsstreit ist gelöst»

Neben der Personalie Wolf gab der FCL am Donnerstag auch bekannt, dass der seit längerem dauernde «Aktionärsstreit gelöst ist». Konkret sieht diese Lösung so aus: «Hans Schmid, Samih Sawiris und Marco Sieber sowie Markus Bösiger haben ihre Aktien gemäss Mitteilung des FCL an Josef Bieri verkauft. «Das ist die Innerschweizer Lösung für den FC Luzern und damit das Versprechen, dass diese sportliche und gesellschaftliche Institution nicht plötzlich in ausländische Hände gerät», schreibt der Verein.