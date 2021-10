Ex-FCZ-Spieler Raphael Dwamena kollabiert im Cup-Spiel

Raphael Dwamena gewann im Jahr 2018 den Cupfinal in der Schweiz mit dem FCZ.

Daraufhin wurde der Cup-Achtelfinal in Österreich abgebrochen.

Cup-Achtelfinal in Österreich musste wegen eines Zwischenfalls unterbrochen werden.

Der Fussball wurde am Mittwoch zur Nebensache. In Linz kollabierte Blau-Weiss-Spieler Raphael Dwamena im Cup-Achtelfinal gegen Hartberg neben dem Spielfeld. Der Match wurde abgebrochen. Mittlerweile gibt es leichte Entwarnung aus dem Spital. Der Stürmer ist bei Bewusstsein und ansprechbar. Allerdings müssen weiterführende Untersuchungen abgewartet werden. Der Ghanaer leidet an Herzrhythmusstörungen und spielt daher seit 2020 mit einem Defibrillator.