Herzfehler: Raphael Dwamena liess Defibrillator entfernen

Ex-FCZ-Profi Raphael Dwamena ist im Alter von 28 Jahren verstorben . Zuletzt kickte Dwamena für KF Egnatia, einen Club in der albanischen ersten Liga. Er war auf dem Platz zusammengebrochen und regungslos liegen geblieben. Die Spieler beider Teams leisteten Erste Hilfe, kurz darauf wurde Dwamena in ein Spital transportiert. In diesem starb der Ex-FCZ-Star dann.

Es sind tragische Nachrichten. Dwamena litt an einem Herzfehler. Dieser wurde bekannt, als im Sommer 2017 Brighton den damals 21-jährigen Shootingstar unbedingt verpflichten wollte. Beim Medizincheck wurde bei ihm ein Herzfehler festgestellt, die Briten wollten ihn nicht mehr. In Zürich untersuchte man ihn erneut. Und die Ärzte kamen zum Schluss: Dwamena kann Fussball spielen. Sie implantierten ihm einzig einen Recorder, der gefährliche Störungen meldet.

Er brach bereits mehrmals zusammen

Später wechselte er nach Levante, Saragossa und schliesslich nach Dänemark zu Vejle. Doch die Herzprobleme brachten seine Karriere immer wieder ins Stocken. Der Dänen-Club setzte ihn in der Folge nicht mehr ein. Es folgte der Wechsel in die zweite österreichische Liga zu Linz. Doch auch dort musste wegen Dwamena eine Partie abgebrochen und der Stürmer ins Spital gebracht werden. Und wie bei Vejle setzten die Verantwortlichen anschliessend nicht mehr auf den einstigen Star.

Dwamena liess sich einen Defibrillator implantieren. Diesen nahm er jedoch später wieder heraus. Als der Ex-FCZ-Star vor einem Jahr bei den Old Boys Basel in der zweiten Liga interregional kickte, besuchte ihn 20 Minuten. Seinen Entscheid gegen den Defibrillator erklärte er so: «Ich habe kein Vertrauen mehr in die Technik. Ich nehme das ganze Risiko auf mich. Wenn was passiert, bin ich schuld.»