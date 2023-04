Kanton St. Gallen: Ex-Feuerwehrmann löst beinahe Hausbrand aus – jetzt muss er in Therapie

An einem frühen Morgen Ende Januar verursachte ein 49-jähriger St. Galler, der früher bei der Feuerwehr arbeitete, im Keller seines Wohnhauses ein Feuer. Dazu nahm er ein Feuerzeug und eine Kartonschachtel und zündete einen alten, ausgetrockneten Tannenbaum an, der dort aufbewahrt wurde.

«Den Baum zündete er in der Absicht an, ihn anschliessend mit dem zuvor bereitgestellten Feuerlöscher wieder zu löschen», so die St. Galler Staatsanwaltschaft im Strafbefehl, den der Mann nun erhielt. Den verbleibenden Strunk des Baums wollte er anschliessend entsorgen. Bei der ganzen Zündelei befand sich der Mann in unmittelbarer Nähe von weiteren leicht brennbaren Gegenständen.