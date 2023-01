1,6 Millionen abgezwackt : Ex-Finanzchef kommt mit mildem Urteil davon

Ein 61-jähriger Ex-Finanzchef eines Unternehmens stand am Mittwoch in Altstätten SG vor Gericht.

Strafmilderung ausgereizt

Trotz des hohen Betrags und der langen Dauer des Betrugszeitraums forderte die Staatsanwältin nur eine bedingte Freiheitsstrafe. Der Fall wurde im abgekürzten Verfahren durchgeführt, das heisst, Staatsanwaltschaft und Verteidiger haben sich über das Strafmass bereits vorab geeinigt. Der Urteilsvorschlag sah eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten vor. Die Staatsanwältin begründete die ungewöhnliche Milde mit der «aufrichtigen Reue» des Angeklagten, wie der «Rheintaler» am Freitag schreibt. Er schäme sich zudem zutiefst und habe sich «nach Kräften um Rückzahlungen an das geschädigte Unternehmen bemüht». Er nehme massive Einschränkungen in Kauf, nachdem er «von Anfang an geständig und kooperativ» gewesen sei und nichts beschönigt habe. Die Staatsanwältin sagte laut Zeitung, dass wenn ein Beschuldigter das Ausreizen der Strafmilderungsgründe verdiene – «dann er».