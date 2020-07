Mutter stirbt in Flammen

Ex-Footballspieler fängt Kind (3) in letzter Sekunde

Eine Frau kann in Phoenix. Arizona, ihr Kind nur vor den Flammen retten, indem sie es vom 3. Stock wirft. Sie selbst bringt «das ultimative Opfer» und stirbt im Feuer.

Ein Passant nahm mit seinem Handy die dramatische Szene auf, die sich in Phoenix, Arizona, bei einem Brand eines Wohnhauses abspielte und in einem Drama endete. Alles wäre aber noch viel schlimmer gekommen, wären Phillip Blanks (28), ein ehemaliger Highschool-Footballer und Ex-Marine, und D’Artagnan Alexander (42) nicht eingeschritten.

Was ist geschehen? Als das Feuer gegen neun Uhr Abends in dem dreistöckigen Haus ausbricht, eilen Leute heran, um zu helfen. Auch Blanks, der einen Freund besucht, rennt barfuss nach draussen, als er die ersten Schreie hört. Der obere Teil des Hauses steht in Flammen, als auf dem Balkon im dritten Stock eine Frau mit Kind im Arm auftaucht. Die Flammen haben sie bereits erfasst, und die Leute rufen ihr zu, sie solle das Kind loslassen. «Sie brannte von Kopf bis Fuss, als sie das Kind vom 3. Stock warf», erzählt ein Nachbar gegenüber dem Sender ABC7.