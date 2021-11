Strafgericht BL – Ex-Frau am Arbeitsplatz niedergestochen – 15 Jahre Haft

Mit einem Messer stach er seiner Ex-Frau im Dezember 2018 in den Nacken. Seither ist sie an den Rollstuhl gefesselt. Ihr muss der Mann 100’000 Franken Genugtuung ausrichten. Die beiden waren zuvor 27 Jahre verheiratet, wobei die Ehe von Gewalt geprägt war.

Das Baselbieter Strafgericht hat am Donnerstag einen 51-jährigen Italiener wegen versuchten Mordes zu 15 Jahren Gefängnis und zwölf Jahren Landesverweis verurteilt. Seiner Ex-Frau muss er zudem 100’000 Schadenersatz Genugtuung ausrichten, wie die «Basler Zeitung» (BazahlartikelI) berichtet. Die Frau ist seit dem versuchten Femizid im Dezember 2018 Tetraplegikerin und an den Rollstuhl gefesselt. Das Urteil dürfte eines der schärfsten sein, das ein Schweizer Gericht je für einen versuchten Mord verhängt hat. Es ist noch nicht rechtskräftig.

Am Tattag nach Weihnachten 2018 suchte sie ihr Ex-Mann mittags an ihrem Arbeitsplatz, einer Laufener Boutique, auf. Mit einem Allzweck-Messer, das er zuvor in der Migros gekauft hatte, versetzte er ihr einen sieben Zentimeter tiefen Stich in den Nacken. Tage zuvor schon kündete er ihr, aber auch seiner Schwägerin und Cousine an, dass er sie «töten» und derart auf sie einstechen werde, «dass die Ärzte und Ärztinnen im Spital nicht wüssten, wo sie beginnen sollen». Nachdem er ihr die Klinge in den Nacken gerammt hatte, sagte er ihr: «Du hast das gewollt.»