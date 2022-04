Ex-Frau überfahren : «Ich werde dich ruinieren» – Ex-Atlético-Star wehrt sich im Polizei-Verhör

Weil er seine Ex-Frau überfahren haben soll, muss sich Boca-Juniors-Profi Eduardo «Toto» Salvio vor der Polizei verantworten. Der Argentinier streitet die Tat aber ab und feuert zurück.

In der Nacht auf Donnerstag soll Ex-Atlético-Star Eduardo «Toto» Salvio nach einem Streit seine Ex-Frau überfahren haben.

Ex-Atlético-Star Eduardo «Toto» Salvio soll in der Nacht auf Donnerstag in Buenos Aires seine Ex-Frau Magali Aravena überfahren haben. Diese hatte den Fussballer im Auto mit einer anderen Frau erwischt. Schliesslich eskalierte die Situation und Aravena verletzte sich beim Zwischenfall, der von einer Sicherheitskamera aufgezeichnet worden ist, am Bein. Anschliessend sei der aktuelle Profi der Boca Juniors geflüchtet, wie die argentinische Zeitung «Clarin» berichtete.