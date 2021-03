MacKenzie Scott : Ex-Frau von Jeff Bezos heiratet den Lehrer ihrer Kinder

MacKenzie Scott hat wieder geheiratet. Ein Jahr nach der Scheidung von Amazon-Gründer Jeff Bezos gaben sie und der Chemielehrer ihrer Kinder sich das Ja-Wort.

Der Mann von MacKenzie Scott ist Lehrer für Chemie und unterrichtet an der Schule, in der MacKenzies Kinder unterrichtet wurden.

Die Ex-Frau des Amazon-Gründers Jeff Bezos, MacKenzie Scott, hat wieder geheiratet. Die Philanthropin und Autorin gab einem Chemielehrer aus Seattle das Ja-Wort. Er werde gemeinsam mit seiner Frau viel Vermögen für wohltätige Zwecke ausgeben, teilte Scotts neuer Mann Dan Jewett in einem Brief an die Webseite der Nonprofit-Organisation «The Giving Pledge» am Samstag mit.