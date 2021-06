Amazon-Mitgründerin MacKenzie Scott spendet 2,4 Milliarden Franken

Geld für 286 Organisationen : Ex-Frau von Jeff Bezos spendet 2,4 Milliarden Franken

MacKenzie Scott ist eine der reichsten Frauen der Welt. Die ehemalige Frau des Amazon-Gründers findet aber, immense Vermögen gehören besser verteilt. Daher spendet sie erneut Milliarden.

Rund 2,4 Milliarden Franken vergibt sie nun an 286 Organisationen, die bislang «historisch unterfinanziert und übersehen worden waren», wie die 51-Jährige auf der Online-Plattform « Medium » schrieb.

Getty Images for VF

MacKenzie Scott, die Ex-Ehefrau von Amazon-Chef Jeff Bezos, hat nach eigenen Angaben eine weitere Milliardensumme für gemeinnütze Zwecke gespendet. Die rund 2,7 Milliarden Dollar (etwa 2,4 Milliarden Franken) gehen an 286 Organisationen, die bislang «historisch unterfinanziert und übersehen worden waren», wie die 51-Jährige am Dienstag (Ortszeit) auf der Online-Plattform « Medium » schrieb.

Reichtum verteilen

Ihr eigenes Vermögen sei durch Systeme ermöglicht worden, die geändert werden müssen, erklärte Scott. Sie glaube zudem, «dass es besser wäre, wenn unverhältnismässiger Reichtum nicht in einer kleinen Anzahl an Händen konzentriert wäre, und dass die Lösungen am besten von anderen entworfen und ausgeführt würden.»