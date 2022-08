Belgien: Ex-Frau von Mädchenmörder Marc Dutroux kommt vollständig frei

Der heute 65-jährige Marc Dutroux hatte in den 1990er-Jahren sechs Mädchen entführt und vergewaltigt. Für seine Opfer hatte er im Keller ein geheimes Verlies gebaut. Zwei Mädchen konnten gerettet werden, zwei verhungerten in seinem Haus in Marcinelle, zwei weitere hatte Dutroux bei lebendigem Leib im Garten eines weiteren Hauses in dem Ort begraben. 1996 wurde er festgenommen. Während des Prozesses hatte eine der überlebenden Jugendlichen, Sabine Dardenne, berichtet, dass Dutroux ihr einen neuen Vornamen gegeben und ihr weiszumachen versucht habe, dass er sie vor mysteriösen «bösen» Leuten schütze – während er sie weiter misshandelte. In einem «belgischen Jahrhundertprozess» gestand Dutroux nur die Taten, die ihm nachgewiesen wurden. 2004 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Kinderschänder selbst glaubt aber fest daran, eines Tages wieder freizukommen. Bis heute sind alle Anträge auf vorzeitige Entlassung jedoch gescheitert.



Michelle Martin hatte das Auto gefahren, in dem Dutroux auf «Mädchenjagd» ging. Ausserdem hatte ihr damaliger Mann ihr bei einem vorherigen Haftantritt zwei Mädchen «zur Pflege» überlassen. Martin liess Julie und Melissa jedoch verhungern. 2003 liessen sich Martin und Dutroux scheiden.