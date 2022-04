Expertin ordnet ein: Ex-Freund terrorisiert und schlägt Frau – «extremer Stalking-Fall» vor Gericht

Am 15. Dezember 2021 endete für die junge Baslerin ein neunmonatiges Martyrium. Dann nahm die Polizei den Ex-Freund der Frau fest. Seit März terrorisierte der Mann sie. Unzählige Male rief er bei ihr an und schlug sie gar bewusstlos. Am Dienstag muss sich der Stalker nun vor dem Basler Strafgericht verantworten.

Opfer habe sich richtig verhalten

«Wenn sich die Stalkerin oder der Stalker nicht an Rayonverbote hält, besteht die Möglichkeit das Verbot elektronisch überwachen zu lassen. Dies, indem dem Täter oder der Täterin ein GPS-Sender auferlegt wird», so Schneiter. Diese Schutzmassnahme müsse das Zivilgericht verfügen. Das Problem: «Dieser gerichtliche Weg kann für das Opfer eine grosse Hürde darstellen», so Schneiter.

«Jede Kontaktaufnahme des Stalkers ignorieren»

Am 9. Oktober passte der Stalker sein Opfer auf dem Arbeitsweg ab und setzte sich zu ihr in den Bus. Als sie ausstieg und ihm zu entkommen versuchte, riss er sie an den Haaren zurück und schlug sie schliesslich bewusstlos. Danach wurde er für einen Monat in Haft genommen. Nach diesem Vorfall stellte die Frau einen Strafantrag: bereits den dritten. Nach seiner Entlassung stalkte er sie aber weiter. Am 11. Dezember wurde er wieder handgreiflich, bedrohte sie und klingelte abends Sturm an ihrer Haustüre. Nach diesem Vorfall wurde eine kurzzeitige fürsorgerische Unterbringung verfügt, am 15. Dezember wurde er in Haft genommen. Am Dienstag wird das Dreiergericht nun seinen Fall verhandeln. Es gilt die Unschuldsvermutung.