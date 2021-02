Model Kasia Lenhardt : Ex-Freundin von Bayern-Star Boateng stirbt im Alter von 25 Jahren

Das Model Kasia Lenhardt ist laut der «Bild»-Zeitung im Alter von 25 Jahren in Berlin verstorben. Sie hinterlässt einen Sohn. 2012 wurde sie durch Heidi Klums Model-Show «Germany's Next Topmodel» bekannt, wo sie in der siebten Staffel den vierten Platz erreichte. Wie die «Bild» weiter berichtet, gibt es laut der Polizei bei ihrem Tod keine Hinweise auf Fremdverschulden.