Russlands Präsident im Porträt : Ex-Geheimagent und Machtmensch – so tickt Wladimir Putin (69)

Seine Anhänger vergöttern ihn, für seine Kritiker ist er ein rücksichtsloser Kriegstreiber: Wladimir Wladimirowitsch Putin (69) polarisiert. Ein Versuch, den Präsidenten Russlands als Mensch und Politiker zu erklären.

Putin auf einer Wandzeichnung in Rom, wo er als Gorbatschow dargestellt wird.

Wladimir Putin zeigte sich am Montag gutgelaunt und siegessicher.

Wladimir Putin lehrt die Welt mit seinen Territorialansprüchen in der Ukraine das Fürchten. Wie es scheint, führt er derzeit die westlichen Machthaber regelrecht vor – und tut nur, was ihm selbst in den Kram passt. Doch wer ist der 69-jährige frühere Geheimagent wirklich?